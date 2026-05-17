Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»

Иллюстрация: «Мосинжпроект»

Дизайн станции метро «Новорижская» в Москве будет повторять эстетику расположенного поблизости музея‑заповедника «Архангельское» и усадьбы Ильинское. Об этом говорится на сайте mos.ru.

«Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь. Готовность станции „Новорижская“ превышает 20 процентов, завершить ее строительство планируется в 2027 году», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Потолок платформы новой станции будет выполнен из металлических ламелей. Их также применят для оформления эскалаторной галереи.

Станция строится в составе Рублево‑Архангельской линии. Она разместится между Ильинским и Новорижским шоссе. Протяженность Рублево-Архангельской линии достигнет 27,6 километра. Она пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД, а затем до Красногорска.

