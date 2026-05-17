Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Фото: Frimufilms/Freepik

Правительство Мальты заключило договор с OpenAI, согласно которому все граждане страны получат бесплатный доступ к ChatGPT Plus. Об этом говорится в заявлении американской компании.

В Мальте запустили программу «Искусственный интеллект для всех». Доступ к ней дадут в том числе гражданам Мальты, которые проживают за пределами страны. Доступ к ChatGPT можно будет получить на год после прохождения специального курса по использованию ИИ. В OpenAI назвали сотрудничество «первым в мире проектом такого масштаба». Программа стартует уже в мае.

«Мы стремимся к тому, чтобы у каждого гражданина, независимо от его происхождения, был шанс обрести уверенность в себе и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире. <…> Мы не хотим, чтобы наши граждане оставались в стороне в эпоху цифровых технологий. Мы ставим наших людей в авангарде глобальных изменений», — заявил министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри.

Недавно IT-предприниматель из Австралии Пол Конингем разработал вакцину от рака для своей собаки Рози, используя ChatGPT. Ему удалось уменьшить большинство опухолей Рози.
 

