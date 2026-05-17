В Японии сгорел храм XV века

16 мая в городе Такаока в Японии на территории буддистского храма Дайходзи вспыхнул пожар, сообщает газета Hokkoku Shimbun.
Возгорание произошло приблизительно в 18.43 по местному времени. Пожар полностью уничтожил здание. «Жители близлежащих районов и прихожане с тревогой наблюдали, как здание храма выгорало дотла, пока от него не остался один каркас», — пишет издание.
Деревянное главное здание храма было охвачено сильным огнем, пламя перекинулось примерно на 70 метров к западу — на деловой центр и еще один пустующий дом. Огонь получилось локализовать только к 22.21.
Храм Дайходзи построили в 1453 году. В нем хранились пять картин авторства Хасэгавы Тохаку, признанных культурными ценностями Японии: «Двухпочитаемое изображение в одной пагоде», «Портрет Нитирэна», «Кисимодзин и десять ракшаси», «Тридцать божеств-хранителей» и «Мандала главного объекта почитания школы Нитирэн». В момент пожара они были в городском музее.