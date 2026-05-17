Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси

Японская игровая студия Konami прекратит работу в России и Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте футбольного симулятора eFootball, разработанного корпорацией.



Ограничения для пользователей из этих стран начнут действовать в 9 утра по московскому времени 15 июня. «Мы хотели бы поблагодарить всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли добиться такого успеха без вас. Несмотря на то что до окончания обслуживания осталось совсем немного времени, мы надеемся, что вам понравится eFootball», — добавила команда.



Похожие сообщения появляются при запуске других игр студии: Metal Gear Solid V, Yu-Gi-Oh! Master Duel и Yu-Gi-Oh! Duel Links, пишет ТАСС. Подробности ограничений неизвестны. На сайте корпорации говорится, что геймеры из России и Беларуси больше не смогут пользоваться Konami ID, который позволяет получить доступ к продуктам студии.



Konami основана в 1969 году в Осаке. Она известна по игре eFootball (ранее «PES») и франшизе Metal Gear Solid.