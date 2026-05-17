Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Папа римский сделал жест «сикс севен»
Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида
Болгария впервые стала победителем «Евровидения»
Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж
Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»
Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.
В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише
В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев
Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с травмированным лебедем
Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика
Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог
Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей
McDonald’s в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»

Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фотограф: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

В Москве объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

По данным Росгидромета, 17 мая с 15.00 до 21.00 в столице ожидаются ливни, грозы и местами град. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 18 мая и утром в отдельных районах Москвы (преимущественно в ТиНАО) прогнозируется густой туман с видимостью до 200–700 метров.

В МЧС предупредили, что непогода может привести к падению деревьев, повреждению крыш, линий электропередачи и рекламных конструкций, а также авариям и заторам на дорогах. Возможно подтопление отдельных участков. Объекты без громоотвода могут быть повреждены разрядами молний.

Жителей и гостей города призвали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и деревьев. Детей нельзя оставлять без присмотра. Водителям нужно снижать скорость при передвижении и увеличивать дистанцию на дорогах. Кроме того, следует отказаться от опасных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Расскажите друзьям