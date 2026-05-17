Болгария впервые стала победителем «Евровидения»

Финал 70-го «Евровидения» прошел в субботу на стадионе «Винер-Штадтхалле» в Вене. Австрия принимала конкурс в третий раз, получив право на проведение конкурса после победы певца JJ с песней «Wasted Love» в 2025 году. Участие в нем принимали 35 стран: пять государств (Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия) отказались соревноваться в этом году в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.