Болгария впервые стала победителем «Евровидения»

Афиша Daily
Фото: Jens Büttner/Getty Images

Победителем международного конкурса «Евровидение» в 2026 году стала певица Дарина Йотова (Dara) из Болгарии. 

В финале она набрала 516 баллов, исполнив песню «Bangaranga». Второе место с песней «Michelle» занял артист из Израиля Ноам Беттан (343 балла). Третье место у певицы из Румынии Александры Капитенеску (296 баллов). Она выступила с композицией «Choke Me». Последнее место заняла Великобритания, получив только одно очко.

Финал 70-го «Евровидения» прошел в субботу на стадионе «Винер-Штадтхалле» в Вене. Австрия принимала конкурс в третий раз, получив право на проведение конкурса после победы певца JJ с песней «Wasted Love» в 2025 году. Участие в нем принимали 35 стран: пять государств (Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия) отказались соревноваться в этом году в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.

«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия в «Евровидении» не участвует с 2022 года.

