Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»

Фото: Rabbit Hole Productions

Франко-марокканский режиссер Набиль Аюш снимет психологический триллер «Беги без слез» («Run, With No Tears»). В нем главные роли исполнят Нуми Рапас («Тайна семи сестер») и Марьям Тузани («Голубой кафтан»), сообщил Variety.

Съемки начнутся в сентябре 2026 года. Фильм будет одновременно на французском и английском языках. В центре сюжета окажутся две женщины, которые отправляются в Марокко, чтобы усыновить ребенка. 

Аюш и Тузани совместно написали сценарий будущей картины. «Run, With No Tears» станет следующим проектом Аюша после драмы «Все любят Туду». Продажами международных прав на ленту займется компания Films Boutique.

Созданием фильма займутся студии Les Films du Nouveau Monde (Франция), Ali n’ Productions (Марокко), Rainy Days (Швеция), Velvet Films (Бельгия) и Staer (Норвегия). Продюсерами стали Аюш, Амин Бенжеллун и Жан-Реми Дюкурсью. 

Проект получил поддержку Центра кинематографии Марокко, бельгийской программой налоговых льгот для кинопроизводства и Шведского института кино. Права на дистрибуцию во Франции принадлежат компании Le Pacte, в Бельгии — Cinéart, в странах Северной Европы — TriArt.

