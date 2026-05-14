В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»

24 мая в Петербурге пройдет «Забег тут рядом» — ежегодное благотворительное событие фонда «Антон тут рядом». Мероприятие состоится в Приморском парке Победы и впервые пройдет в два старта — в 12.00 и 15.00. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Забег будет доступен бегунам с разным опытом и уровнем подготовки, в нем смогут поучаствовать в том числе люди с инвалидностью и даже их собаки. На площадке будет работать команда доступности, владеющая русским жестовым языком (РЖЯ).

На выбор участников — дистанции в 1, 3 или 5 километров. Перед стартами пройдут групповые разминки — в 11.30 и 14.30. На старте не будет хронометража, распределения по кластерам, победителей и проигравших — только победители.

Уже 10 лет беговым партнером фонда выступает школа I Love Supersport. При регистрации бегуны получат стартовый пакет с подарками от фонда и партнеров, а собаки-участники — набор от «Шарик Дог». На финише каждого бегуна наградят медалью с цитатой Антона Харитонова, студента фонда: «Люди бегают».

В этом году к старту присоединится Кирилл Сычев, врач-психиатр, блогер и друг фонда. Билеты на первый старт уже закончились, но зарегистрироваться на второй еще можно. Все собранные средства будут направлены на работу проектов поддержки детей и взрослых с аутизмом.

В 2025 году амбассадором забега стала актриса Елизавета Боярская — она пробежала дистанцию вместе со студентом фонда Андреем Цырцановым. Благодаря «Забегу тут рядом» фонд собрал 1 893 954 рубля на работу проектов поддержки аутичных взрослых. В забеге приняли участие 1200 бегунов, 20 собак и 27 корпоративных команд.

