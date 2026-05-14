Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Maxime Agnelli/Unsplash

В Госдуме в третьем чтении приняли закон, согласно которому будет увеличен годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Документ размещен на сайте Госдумы.

Привлечение сотрудника к сверхурочной работе сверх 120 часов в год допускается с его письменного согласия. Размер оплаты сверхурочной работы будет определяться коллективным или трудовым договором, отраслевым соглашением, а также локальным нормативным актом. Начиная с 121-го все часы переработки должны будут оплачиваться минимум в двойном размере. До 120 часов: первые два часа — с коэффициентом 1,5; следующие часы — с коэффициентом 2.

Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха с согласия работника. Такие сотрудники также смогут брать один свободный день за счет работодателя для прохождения диспансеризации. Для работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников с вредными условиями труда и совместителей вводится лимит сверхурочной работы — не более 120 часов в год.

Законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы подготовили Минэкономразвития и Минтруд. Он вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

