В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67

Фото: Luka Savcic/Unsplash

Учитель математики в пермской школе запретил произносить выражения «шесть-семь», «67» или «six-seven» из популярного мема, повесив шуточное объявление об этом, рассказало РИА «Новости».

Ранее в местных группах в соцсетях разместили фотографию объявления. Согласно ему, за нарушение грозили дополнительные упражнения.

Фото: из соцсетей

«Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке — школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения», — сообщили агентству в администрации Перми.

Ранее «67», или «six-seven», стало популярным мемом среди подростков по всему миру. Вирусная фраза появилась из песни рэпера Skrilla «Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Что она означает, точно неизвестно.

