В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру

В минском пространстве «Эхо» стартует новая серия лекций о музыке и культуре.
Спикером и автором проекта выступает шеф-редактор «Афиши Daily» и автор телеграм-канала «край ми айривер т30» Леша Горбаш.
Первое мероприятие пройдет уже сегодня, 14 мая. Лекция под названием «Мак Миллер. Любовь, смерть и рэп» затронет не только карьеру и дискографию артиста, но и влияние его смерти на восприятие музыки и наследия музыкантов в целом.
Новые встречи планируют проводить раз в две недели. Следующей темой станет альбом «Untrue» от Burial, который Леша Горбаш называет «лучшим альбомом в истории музыки» и отражением темных двадцатых.