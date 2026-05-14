Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году
Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль
Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России
JMSN выступит в России с двумя концертами
Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская
Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»
Метеорологическое лето вернулось в Москву
Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон
Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле
Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека
Москвичка обустроила сад на крыше супермаркета. Видео с ним завирусилось — и сад вскоре уничтожили
Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером
Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри
ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза
«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»
Пассажиры еще одного круизного корабля застряли на борту из-за инфекции — на этот раз норавируса
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%
Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»
В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»

Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Канал СТС и онлайн-кинотеатр Start объявили о начале съемок шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера состоится осенью этого года.

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева), случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника (Филипп Бледный), который не знает, как ее остановить. Тем временем Лиза (Вита Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) подозревает Игоря (Тимофей Кочнев) в измене, а Арина (Полина Айнутдинова) исполняет заветную мечту олигарха Федотова (Александр Олешко). 

1/4
© Пресс-материалы
2/4
© Пресс-материалы
3/4
© Пресс-материалы
4/4
© Пресс-материалы

Филипп Бледный отметил, что почти половину жизни провел со своим персонажем. «Когда я начал исполнять роль Веника, мне было 20, а сейчас исполнилось 38. Конечно, срок немалый. Что бы я себе пожелал? Крепкого здоровья, как физического, так и ментального, сейчас это особенно важно. А Венику — то же самое, потому что в его мире сложных обстоятельств не меньше. Ну а спасение, как всегда, — в близких людях и семье. Это главное», — признался актер. Пятый сезон шоу завершился этой весной.

Расскажите друзьям