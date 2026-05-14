Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе

Фото: пресс-материалы

Кинокомпания «Пионер» и онлайн-кинотеатр Amediateka представляют дублированный трейлер фильма оскароносного режиссера Софии Копполы «Марк глазами Софии». Картина выйдет в российский прокат 25 июня.

Лента расскажет о пути Джейкобса в мире моды и процессе его работы. Коппола представит мир модельера, с которым дружит уже более 30 лет. Билеты — на «Афише».

Видео: кинокомпания «Пионер»


«Это не только нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса, но и определенный срез современной культуры, показанной через уникальное видение его давней подруги Софии Копполы. Фильм передает взгляд изнутри на мир и творческий метод гениального художника, раскрывая секреты работы над коллекцией prêt-à-porter сезона весна–лето 2024. Здесь сочетаются закулисные съемки с архивами и воспоминаниями о 1990-х, музыкальные открытия с кинематографическим вдохновением — от The Supremes до фильмов Фассбиндера и эстетики Fiorucci», — говорится в описании.

«Марк глазами Софии» — первый документальный фильм Копполы, в котором она соединяет наблюдательность автора художественного кино со свободой документалистики, создавая коллаж из архивных материалов, бэкстейдж-съемок, разговоров о моде, кино и дружбе. Это история двух художников, чья вселенная формировалась на нью-йоркской сцене 1990-х и продолжает влиять на поп-культуру до сих пор.

Мировая премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, где критики отметили его как «не биографию в классическом смысле, а деликатный фильм-эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир».

Марк Джейкобс и София Коппола познакомились в начале 1990-х в Нью Йорке, в период, когда дизайнер только представил свою легендарную гранжевую коллекцию для Perry Ellis, а София делала первые шаги в кино и моде, работая над проектами вроде X Girl. Их дружба формировалась на фоне пересечения моды, музыки и независимого кино среди тех, кого Джейкобс называет Lafayette Street Tribe — узким кругом нью-йоркской богемы вокруг улицы Лафайет в 1990-е. За последующие десятилетия они неоднократно пересекались в профессиональной сфере, от кампаний Marc Jacobs Daisy, где Коппола выступала лицом бренда, до общего визуального языка ее фильмов и коллекций Джейкобса. В этом фильме история дружбы становится ключом к герою: Коппола, по ее словам, «не хотела делать традиционную биографию, а стремилась поймать ощущение Марка и его мира».
 

