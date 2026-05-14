Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе

Марк Джейкобс и София Коппола познакомились в начале 1990-х в Нью Йорке, в период, когда дизайнер только представил свою легендарную гранжевую коллекцию для Perry Ellis, а София делала первые шаги в кино и моде, работая над проектами вроде X Girl. Их дружба формировалась на фоне пересечения моды, музыки и независимого кино среди тех, кого Джейкобс называет Lafayette Street Tribe — узким кругом нью-йоркской богемы вокруг улицы Лафайет в 1990-е. За последующие десятилетия они неоднократно пересекались в профессиональной сфере, от кампаний Marc Jacobs Daisy, где Коппола выступала лицом бренда, до общего визуального языка ее фильмов и коллекций Джейкобса. В этом фильме история дружбы становится ключом к герою: Коппола, по ее словам, «не хотела делать традиционную биографию, а стремилась поймать ощущение Марка и его мира».

