16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль. Он будет посвящен Году единства народов России.
Вход для посетителей свободный. Мероприятие начнется в 10:00. Старт заезда состоится в 13:00. Во главе будут представители более 30 мотоклубов и сообществ. Остальные участники начнут движение по мере прибытия на площадку.
Колонна проедет по Садовому кольцу и откроет мотосезон-2026. Фестиваль продлится до 18:00. Запланированы квизы, диджей-сеты и выступления артистов.
В интерактивной зоне будут аттракцион «Гравитация», кольцевая мотогонка «Флэт трек», выставка кастомных мотоциклов от российских тюнинг-ателье, живая роспись мотошлемов «Пинстрайпинг» и знакомство с мотохудожниками, выставка экипировки, полевая кухня и другие развлечения.