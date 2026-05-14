«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Компания «Афиша», сеть кинотеатров «Москино» и кинокомпания «Кино.Арт.Про» проведут специальный показ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Он состоится за день до выхода ленты в российский прокат — 3 июня, в 19.00, в кинотеатре «Москино Космос» (Москва, проспект Мира, 109)
Фильм покажут в обновленном формате 4K. Его представит редактор «Афиши Daily» Аля Александрова. Для зрителей на показе также разыграют ценные подарки — журнал о кино Ornament. Билеты — на «Афише».
«Убить Билла» изначально задумывался как один большой проект, однако из-за общей продолжительности более четырех часов его решили разделить на две отдельные части. Фильмы вышли с разницей в шесть месяцев, в октябре 2003-го и апреле 2004 года.
Премьера расширенной версии фильма состоялась 5 декабря. Картина рассказывает о наемной убийце по кличке Черная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лю, Дэвид Кэррадайн и Майкл Мэдсен.