JMSN выступит в России с двумя концертами

Американский исполнитель JMSN выступит в России в рамках нового тура.
Концерты артиста пройдут 1 октября в Петербурге и 2 октября в Москве. За более чем десять лет на сцене JMSN выпустил восемь студийных альбомов и два концертных релиза.
Он также сотрудничал с рядом крупных музыкантов, среди которых Kendrick Lamar, Mac Miller, J.Cole и Usher.
Последний альбом музыканта «Soft Spot» получил большой отклик у слушателей, а треки «Soft Spot», «Love Me» и «Cherry Pop» стали одними из самых популярных в его дискографии.