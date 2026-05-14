Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Умерла Зоя Богуславская — писательница, литературный критик и супруга поэта Андрея Вознесенского. Ей было 102 года. О смерти сообщила пресс-служба Центра Вознесенского.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи. Центр Вознесенского, его особая атмосфера, лучшие проекты и достижения, беспрецедентные выставки и открытость каждому зрителю — все это было бы немыслимо без Зои Борисовны, ее внимания к деталям и личного участия во всех начинаниях. Память о Зое Борисовне будет жить вечно в стенах Центра и в наших сердцах», — говорится в посте. О дате и месте прощания в центре пообещали сообщить позднее.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. С детства увлекалась театром. В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А.В.Луначарского (ГИТИС), а в 1952 году — аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР.

Работала редактором в издательстве «Советский писатель» и Шестом творческом объединении писателей и киноработников киностудии «Мосфильм», читала лекции в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина. В 1967 году дебютировала в литературе с повестью «...И завтра», которая была напечатана в журнале «Знамя» и сразу же переведена во Франции. Среди других произведений — цикл эссе «Невымышленные рассказы», трилогия «Посредники», повести «Близкие», «Окнами на юг», художественно-публицистическая книга «Американки». В прошлом году стала лауреатом премии «Большая книга» за мемуары «Халатная жизнь».

Богуславская много трудилась как театральный и литературный критик, была почетным членом Российской академии художеств, заслуженным работником культуры, кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве». В браке с Андреем Вознесенским Зоя Богуславская прожила 46 лет. После смерти поэта в память о нем учредила премию «Парабола» и открыла Центр Вознесенского в Замоскворечье.

