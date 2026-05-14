Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года

Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Метеорологическое лето вернулось в Москву
Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон
Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле
Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека
Москвичка обустроила сад на крыше супермаркета. Видео с ним завирусилось — и сад вскоре уничтожили
Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером
Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри
ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза
«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»
Пассажиры еще одного круизного корабля застряли на борту из-за инфекции — на этот раз норавируса
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%
Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»
В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»
Письмо принцессы Дианы продадут на аукционе. В нем она говорит, что хочет стать танцовщицей
69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года
Полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за иска о правах на персонажей
«У нас остались незавершенные дела»: Маколей Калкин вспоминает Кэтрин О’Хару
На крыше кинотеатра «Октябрь» может появиться высотная стеклянная надстройка
В Сингапуре арестовали мужчину, который звонил в полицию и молчал
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Дикий лес» от студии Laika
«Футбол ― это жизнь!»: Кристо Фернандес из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом
FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме
Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года
На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет

Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony

Глава Nintendo Сигэру Миямото объявил, что премьера экранизации игры The Legend of Zelda состоится 30 апреля 2027 года. Об этом сообщает Deadline.

Это не первый перенос даты: в марте 2025 года объявили, что фильм выйдет 26 марта 2027 года, затем релиз сдвинули на 7 мая 2027 года. Теперь дату изменили на более раннюю — 30 апреля.

Миямото написал: «Команда усердно работает, чтобы представить фильм как можно скорее. До выхода осталось меньше года. Спасибо, что ждете».

Зельду и Линка в экранизации сыграют Бо Брагасон («Вампиры легкого поведения») и Бенджамин Эван Эйнсуорт («Призраки усадьбы Блай»). Nintendo сообщила об этом в июле.

Продюсерами фильма выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство».

The Legend of Zelda — серия видеоигр, созданная японскими игровыми дизайнерами Сигэру Миямото и Такаси Тэдзукой. Релиз состоялся 21 февраля 1986 года в Японии на платформе Nintendo. В игре геймер управляет главным героем по имени Линк, который отправляется в путешествие, чтобы спасти принцессу Зельду и королевство Хайрул от злодея Ганона.

Расскажите друзьям