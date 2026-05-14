Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года

Глава Nintendo Сигэру Миямото объявил, что премьера экранизации игры The Legend of Zelda состоится 30 апреля 2027 года. Об этом сообщает Deadline.
Это не первый перенос даты: в марте 2025 года объявили, что фильм выйдет 26 марта 2027 года, затем релиз сдвинули на 7 мая 2027 года. Теперь дату изменили на более раннюю — 30 апреля.
Миямото написал: «Команда усердно работает, чтобы представить фильм как можно скорее. До выхода осталось меньше года. Спасибо, что ждете».
Зельду и Линка в экранизации сыграют Бо Брагасон («Вампиры легкого поведения») и Бенджамин Эван Эйнсуорт («Призраки усадьбы Блай»). Nintendo сообщила об этом в июле.
Продюсерами фильма выступят создатель оригинальной игры Сигэру Миямото и Ави Арад, работавший над серией фильмов о Человеке-пауке. Режиссером проекта назначен Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте» и «Планете обезьян: Новое царство».
The Legend of Zelda — серия видеоигр, созданная японскими игровыми дизайнерами Сигэру Миямото и Такаси Тэдзукой. Релиз состоялся 21 февраля 1986 года в Японии на платформе Nintendo. В игре геймер управляет главным героем по имени Линк, который отправляется в путешествие, чтобы спасти принцессу Зельду и королевство Хайрул от злодея Ганона.