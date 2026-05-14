Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня

Фильм российского режиссера Нины Воловой «Фейерверки днем» выходит в прокат 11 июня. «Афиша Daily» публикует трейлер картины.
Премьера состоялась на кинофестивале «Маяк», где картина стала победителем в номинации «Лучший дебют». В фильме снимались Александр Робак, Ван Бин, Вера Енгалычева, Дарья Коныжева, Маша Раскина, Олеся Судзиловская и другие.
По сюжету три сестры живут в дорогом особняке отца Виктора (Александр Робак). Когда его бизнес оказывается на грани банкротства, появляется Вэйхонг (Ван Бин) — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает продать родовое гнездо, сестры объявляют войну.
«Жизнь моей семьи начала меняться: родители развелись, одна сестра уехала, вторая выросла, а я погрузилась в кино. В один момент у меня появилось ощущение смены эпохи и острое желание как-то удержать в руках это уходящее сквозь пальцы время», — рассказала автор картины.
По ее словам, она назвала эту историю «Мой вишневый сад». «Только в моем доме вместо вишни были елки. Это фильм про прощание с домом, с детством, про уходящую эпоху. Если вы любите актерское кино с калейдоскопом персонажей, диалоги и драму с нотами комедии и сатиры, то вам будет интересно», — добавила режиссер.