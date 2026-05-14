Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»

Фото: HBO Max

HBO Max опубликовал первый трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера на стриминге состоится 23 июля.

Сюжет разворачивается вокруг владельца магазина комиксов Стюарта Блума (Кевин Суссман) — второстепенного героя оригинального сериала. Мужчина случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает апокалипсис сразу в нескольких вселенных. Блум вместе со своей девушкой Дениз (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Брайан Позен) и квантовым физиком Барри Крипке (Джон Росс Боуи) пытается восстановить реальность.

В трейлере команда сталкивается с альтернативными версиями знакомых героев — например, Стюарт встречает свою копию из параллельной вселенной. Приключения показаны под песню «Holding Out for a Hero» Бонни Тайлер. «Комиксы — моя суперсила», — говорит Блум.

Видео: HBO Max

Над сериалом работают соавторы «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой», «Маяк 23»). В отличие от оригинала и других спин-оффов — «Детства Шелдона» и «Первого брака Джорджи и Мэнди» — новый проект будет сочетать комедию с насыщенной научной фантастикой.

Зак Пенн с иронией рассказал, как родился проект: «Я был в духовном путешествии в самых глухих уголках Амазонки, когда ко мне прилетел голубь с запиской от Чака Лорри: „Хочешь помочь сделать сериал, который смотрели бы герои ‚Теории большого взрыва‘?“ Устоять было невозможно — я свернул свою юрту и поймал ближайший дирижабль. А Чак тем временем отправил экспедицию на поиски Билла Прэди, который был заморожен в глыбе льда со щитом на груди. Мы собрались — и начали создавать это безумие во вселенной, придуманной Чаком и Биллом».

Оригинальную музыкальную тему для сериала написал Дэнни Элфман — обладатель «Эмми», «Грэмми» и номинант на «Оскар». Он известен по саундтрекам к более чем 100 фильмам и 40-летнему сотрудничеству с Тимом Бертоном над фильмами «Бэтмен», «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы», «Кошмар перед Рождеством» и «Алиса в Стране чудес».

Ранее у сериала появились первые кадры, а также постер в стиле обложки комикса.

