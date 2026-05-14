Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон

Фото: Apple TV

Apple TV продлил сериал «У Марго проблемы а деньгами» с Эль Фэннинг в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

По сюжету Марго, 20-летняя мать-одиночка, оказывается в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать, она заводит аккаунт на платформе OnlyFans. Благодаря советам отца — профессионального рестлера девушка становится невероятно популярной.

Помимо Эль Фэннинг в актерский состав также вошли Мишель Пфайффер («Опасные связи»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и Марсия Гей Харден («Помоги мне, Тодд»).

Проект основан на бестселлере Руфи Торп. Шоураннером выступил Дэвид Э.Келли («Любовь и смерть»), он же написал сценарий. Для Apple TV сериал производит компания A24. Первый сезон вышел 15 апреля.

