Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу

Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Variety.
Финал чемпионата состоится 19 июля на стадионе «MetLife» в Нью-Джерси. В последний раз турнир проходил в США в 1994 году и тогда стал самым посещаемым в истории.
Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявили Крис Мартин из Coldplay, кукла Элмо из «Улицы Сезам», а также мисс Пигги и лягушка Кермит из «Маппет-шоу». Видео с ними было опубликовано вчера вечером. В ролике также сообщается, что средства от шоу будут направлены в Образовательный фонд FIFA Global Citizen — «знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 млн долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру».
Последний альбом BTS «Arirang» вышел 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. Уже на следующий день после релиза BTS отправились в мировой тур.
Первое выступление группы в рамках тура в прямом эфире показал Netflix. Режиссером концертного фильма стал Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США.