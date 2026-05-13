Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека

В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле
Москвичка обустроила сад на крыше супермаркета. Видео с ним завирусилось — и сад вскоре уничтожили
Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером
Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри
ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза
«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»
Пассажиры еще одного круизного корабля застряли на борту из-за инфекции — на этот раз норавируса
Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%
Канье Уэст проиграл суд о нарушении авторских прав на презентации альбома «Donda»
Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»
Письмо принцессы Дианы продадут на аукционе. В нем она говорит, что хочет стать танцовщицей
69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года
Полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за иска о правах на персонажей
«У нас остались незавершенные дела»: Маколей Калкин вспоминает Кэтрин О’Хару
На крыше кинотеатра «Октябрь» может появиться высотная стеклянная надстройка
В Сингапуре арестовали мужчину, который звонил в полицию и молчал
Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Дикий лес» от студии Laika
«Футбол ― это жизнь!»: Кристо Фернандес из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом
FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме
Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года
На Большой Полянке закрылась аптека, которая проработала почти 200 лет
Питер Джексон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» из рук Элайджи Вуда
В США бушуют лесные пожары: погиб один человек, уничтожено не менее 120 домов
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix/YouTube


На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Главную роль в ней сыграла Флоренс Пью.

Когда проект выйдет на стриминговом сервисе, пока не сообщается. В центре истории будет семейство Траск и в первую очередь «незабываемая антигероиня» Кэти Эймс. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Мини-сериал по мотивам книги Стейнбека разработала Зои Казан. В шоу снялись Кристофер Эббот, Майк Фейст, Хун Ли, Трейси Леттс, Марта Плимптон, Киаран Хайндс, Джо Андерс и Джозеф Зада.

Сценарий написала Казан, чей дед Элиа Казан также экранизировал «К востоку от рая», но в 1955 году. Режиссером первых четырех эпизодов выпустил Гарт Дэвис. Оставшиеся три поставила Лора де Клермон-Тоннерр.

Американский писатель Джон Стейнбек опубликовал книгу «К востоку от рая» в 1952 году. Роман рассказал о запутанных жизнях двух семей — Трасков и Гамильтонов. Он раскрывал такие темы как безнравственность, милосердие, величие и саморазрушение на фоне событий первой четверти XX века.

Расскажите друзьям