Москвичка обустроила сад на крыше супермаркета. Видео с ним завирусилось — и сад вскоре уничтожили

Фото: предоставлено Ксенией Иваненко

Жительница Москвы обустроила несанкционированную открытую веранду на крыше магазина «Азбука вкуса» на проспекте Мира. Видео, на котором женщина отдыхает в своем мини-саду, завирусилось.

Ролик набрал около 2,5 млн просмотров, после чего о веранде заговорили СМИ, телеграм-каналы и известные блогеры. Вскоре к хозяйке сада Любови Иваненко пришли сотрудники управляющей компании «Жилищник Останкинского района».

Дочь женщины Ксения Иваненко рассказала «Афише Daily», что представители «Жилищника» пригрозили ее маме полицией и потребовали убрать немедленно все с крыши. По словам Ксении, садик на крыше пристройки существовал около 40 лет.

Работники зачистили пространство за один день. Ксения призналась, что ее родители тяжело восприняли уничтожение садика. Он, как отметила девушка, «был их отдушиной» и поддержкой на пенсии.

Отец Ксении Александр Иваненко собрал подписи соседей из 33 квартир и направил коллективное обращение жильцов столичным властям. В нем он вместе с соседями попросил защитить «многолетний проект благоустройства».

Жильцы дома отметили, что зеленая веранда Иваненко «выполняла важную экологическую функцию» и «служила естественным фильтром, задерживая пыль и шум». Она, как подчеркнули они, всегда содержалась в идеальном порядке и не блокировала доступ к комуникациям и пожарным выходам.

Соседи надеются, что сад на крыше удастся восстановить и сделать законным. Они запросили у администрации района перечень шагов по легализации площадки и требования к ее оформлению и безопасности.

«Мы по-прежнему любим свой город и готовы вкладывать силы в его красоту, но просим вас перевести ситуацию в русло конструктивного диалога и помочь нам вернуть утраченный экологический барьер», — попросила инициативная группа.

