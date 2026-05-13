Netflix выпустит комедию «Одноклассники-3» с Адамом Сэндлером

Стриминговый сервис Netflix выпустит триквел популярной комедии «Одноклассники», в которой главную роль исполнил Адам Сэндлер. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Новый фильм поставит режиссер Кайл Ньювачек, который снял «Счастливчик Гилмор-2» — продолжение еще одного культового проекта с Сэндлером. Актер сам написал сценарий третьих «Одноклассников» в месте с Тимом Херлихи.
Подробности сюжета и информация об актерском составе пока не разглашаются. Сэндлер, Херлихи, Джеки Сэндлер и Джек Джаррапуто выступают в качестве продюсеров, а Кевин Грейди и Джудит Маулл — исполнительными продюсерами.
Первые «Одноклассники» вышли в 2010 году, фильм выпустила компания Sony. В ленте о пяти друзьях детства, воссоединяющихся после смерти их тренера по баскетболу, снялись Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер и Сальма Хайек.
В 2013 году на экраны вышел сиквел, в котором к актерскому составу присоединились Энди Сэмберг, Тейлор Лотнер и Патрик Шварценеггер. Слухи о возможном третьем фильме циркулировали с 2015 года.