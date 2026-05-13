Консультанта по работе с зависимостями приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Michael Buckner/Getty Images

Лицензированного консультанта по борьбе с наркозависимостью Эрика Флеминга приговорили к двум годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри. Об этом сообщает The Guardian.

Приговор вынес федеральный суд в Лос-Анджелесе. Флеминг признал вину еще в августе 2024 года — он подтвердил, что распространял кетамин, употребление которого привело к смерти актера. По данным следствия, именно Флеминг передавал Перри препарат через его личного ассистента Кеннета Ивамасу.

Флеминг стал четвертым из пяти фигурантов дела, признавших вину. Он сотрудничал со следствием и сразу рассказал о Джасвин Сангхе — наркодилерше, которую прокуроры называли «кетаминовой королевой». В прошлом месяце ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

Прокуроры отмечали, что сотрудничество Флеминга должно смягчить наказание, однако просили учесть его профессию. По их словам, консультант по зависимостям «сознательно взялся продавать нелегальные уличные наркотики» человеку, чья борьба с зависимостью была публичной и хорошо известной. Защита просила ограничиться тремя месяцами тюрьмы и девятью месяцами в реабилитационном центре.

Перед оглашением приговора Флеминг заявил, что его «преследуют ошибки», которые он совершил. В письме суду он написал, что доставал кетамин для Перри, потому что хотел заработать и думал, что «оказывает услугу другу».

Перри проходил лечение кетамином от депрессии, однако за несколько недель до смерти начал искать больше препарата, чем мог получить через врачей. Флеминг, по данным следствия, покупал кетамин у Сангхи, делал наценку и доставлял его в дом актера.

За четыре дня до смерти Перри Флеминг передал 25 флаконов кетамина за 6000 долларов. 28 октября 2023 года Ивамаса сделал актеру инъекцию из этой партии, а спустя несколько часов нашел его мертвым в джакузи. Судмедэксперты установили, что Перри умер от острого воздействия кетамина, а утопление стало вторичной причиной смерти.

