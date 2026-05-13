ЮНЕСКО: за четверть века число студентов в мире выросло в 2,5 раза

ЮНЕСКО опубликовала доклад о глобальных трендах в области высшего образования. Из него следует, что в последние десятилетия интерес к обучению в вузах заметно увеличился.
По словам исследователей, за четверть века число студентов выросло в 2,5 раза — со 100 млн человек в 2000 году до 269 млн человек в 2024 году. При этом студенты стали чаще получать образование за пределами своих родных стран.
Уезжают учиться за границу сегодня в три раза больше людей, чем было в начале века. На сегодняшний день почти 7,3 млн человек обучаются за рубежом, половина — в Северной Америке или Европе.
Среди самых популярных стран, куда приезжают за образованием люди, — США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Франция и Россия. В Россию активно приезжают учиться студенты из СНГ, в частности, из Центральной Азии.
Интересно, что женщин в системе высшего образования сейчас больше, чем мужчин. Но среди докторов наук число мужчин превышает число женщин.
В разных частях мира процент людей с высшим образованием разный. Наиболее велик он в Западной Европе и Северной Америке — там учатся в вузах или окончили их примерно 80% людей в возрасте от 18 до 24 лет. В странах Карибского региона таких людей 59%, в арабских государствах — 37%, на юге и западе Азии — 30%, в Африке к югу от Сахары — 9%. В среднем в мире охват высшего образования составляет 43%.