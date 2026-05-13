«Два мяча» выпустили новую коллекцию кед со «Смешариками»

Фото: «Два мяча»

Российский бренд обуви «Два мяча» и группа компаний «Рики» представили вторую лимитированную коллекцию кед по мотивам мультсериала «Смешарики». Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители бренда. 

В дроп вошли модели с Крошем, Нюшей, Пином и Лосяшем. На этот раз акцент сделали на высоких кедах, а еще впервые добавили детскую колодку. Новая линейка вышла в размерах с 33-го по 43-й, а значит, кеды смогут носить и взрослые, и дети.

Визуально коллекция стала ярче первой: в ней больше насыщенных цветов, принтов и отсылок к граффити, спорту и уличной культуре. Первая капсула «Смешарики» х «Два мяча» вышла в июне 2023 года к 20-летию мультсериала.

«Эта коллаборация стала по-настоящему семейной: мы не просто добавили детские размеры, а заложили фундамент для поколения, которое вырастет вместе с нашими технологиями и любовью к „Смешарикам“», — отметил основатель возрожденного бренда «Два мяча» Илья Нафеев.

Кеды сделали на платформе DBA с облегченной конструкцией Diamond Base. У моделей вулканизированная подошва и амортизирующие стельки из EVA — их адаптировали для повседневной носки в городе.

Лимитированная коллекция «Смешарики» х «Два мяча» уже продается в розничных магазинах и на официальном сайте бренда.

