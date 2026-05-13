Посещаемость кинотеатров на майских праздниках снизилась на 35%

За майские праздники российские кинотеатры собрали чуть больше 1 млрд рублей — против 1,5 млрд рублей годом ранее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино.
С 30 апреля по 3 мая в кино сходили 1,3 млн человек, а с 7 по 11 мая — еще 1,2 млн. В прошлом году за сопоставимые праздничные периоды кинотеатры посетили 3,7 млн зрителей, в этом — 2,5 млн. Таким образом, посещаемость снизилась на 35%.
Средняя цена билета в этом году составила около 487–492 рублей. Как отметил главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев, рост цен примерно на 10% не смог компенсировать падение посещаемости. По его словам, средняя посещаемость сеансов сократилась с 14 до 10 человек.
Большую часть репертуара на майские праздники, как и годом ранее, составляли российские фильмы. Лидером проката стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым — она собрала 198,1 млн рублей. Второе место заняла военная драма «Ангелы Ладоги» со 177,2 млн рублей, третье — еще один военный фильм «Семь верст до рассвета» со 126,7 млн рублей.
Среди зарубежных релизов в прокате шли хоррор «Хокум», канадский фильм «Полутон» и американская картина «Вот это драма!». Последняя два уик-энда подряд попадала в топ-5 самых кассовых фильмов.
С 1 по 10 мая кинотеатры, как и в прошлом году, отказались от альтернативного проката — фильмов, у которых нет официального правообладателя в России.
Военные драмы в этом году не вызвали заметного ажиотажа у зрителей. Фазлыев отметил, что «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета» и «Литвяк» показали себя слабее «Коммерсанта», который вышел еще до начала праздников. При этом эксперт считает, что дело не обязательно в тематике: в прошлом году фильм «В списках не значился» по роману Бориса Васильева собрал за праздничные дни 183 млн рублей.
Опрошенные «Коммерсантом» продюсеры предположили, что успех «В списках не значился» был связан с узнаваемым литературным первоисточником. Военные фильмы, вышедшие к майским праздникам в этом году, основаны на оригинальных сценариях.