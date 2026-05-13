Письмо принцессы Дианы продадут на аукционе. В нем она говорит, что хочет стать танцовщицей

Письмо принцессы Дианы, написанное ею в возрасте 17 лет, продадут на аукционе Chiswick Auctions. Об этом сообщил Independent.
Послание юная Диана адресовала своей подруге Милдред Лейси за год до знакомства с принцем Чарльзом. В нем леди Спенсер сообщила, что мечтает стать танцовщицей.
«Я собираюсь найти себе место, чтобы танцевать. Я всегда хотела этого и надеюсь когда-нибудь достичь в этом успеха», — написала Диана.
Ее планы относительно танцевальной карьеры, как известно, не состоялись. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола.
Тем не менее она занималась танцами и после замужества. С 1981 по 1990 год обучала принцессу хореографии балерина Энн Аллан из Глазго.