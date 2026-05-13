Питер Джексон снимет новый фильм по «Приключениям Тинтина»

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Питер Джексон работает над новым фильмом по «Приключениям Тинтина». Об этом режиссер рассказал на встрече Rendez-Vous в ходе Каннского кинофестиваля, пишет Deadline.

По словам Джексона, он вместе со своим постоянным соавтором Фрэн Уолш пишет сценарий картины. Режиссер уточнил, что работает над ним даже во время поездки в Канны.

Джексон сказал, что у него была договоренность со Стивеном Спилбергом: тот снимет первый фильм о Тинтине, а Джексон — следующий. Спилберг выпустил «Приключения Тинтина: Тайна единорога» в 2011 году, а Джексон выступил продюсером той картины. 

«Приключения Тинтина» основаны на серии комиксов бельгийского художника Эрже. Главный герой — молодой репортер Тинтин, который вместе со своим псом Милу расследует загадочные дела и попадает в приключения по всему миру.

На встрече Rendez-Vous Джексон рассказал и о других проектах. Он объяснил, почему не стал снимать «Властелина колец: Охота за Голлумом», передав режиссуру Энди Серкису.

«Это внутренняя история о психологии Голлума и его зависимости. Это личная история Голлума. Энди знает этого персонажа лучше, чем кто бы то ни было. Я не думал о себе. Самая интересная версия этого фильма получится, если его снимет Энди Серкис», ― отметил Джексон.

