В Сингапуре арестовали мужчину, который звонил в полицию и молчал

В Сингапуре арестовали 37-летнего Фу Цзя Хуна. За восемь дней он более тысячи раз позвонил в полицейские участки, при этом он просто молчал в трубку, пишет The Straits Times.
Всего мужчина позвонил в четыре участка, каждый из которых получил от 24 до 425 входящих вызовов. Сингапурцу предъявили обвинения по четырем пунктам о препятствовании исполнению госслужащими своих обязанностей.
Фу Цзя Хуна также обвиняют в использовании сим-карты, зарегистрированной на другого человека. «[Фу Цзя Хун] прибег к тщательно продуманным мерам для сокрытия своей личности, включая использование иностранного номера для совершения звонков и молчание во время разговоров», — сообщили в полиции.
За препятствование работе государственных органов нарушителю грозит до шести месяцев лишения свободы, штраф до 2500 долларов либо оба наказания одновременно (по каждому выявленному эпизоду). Суд постановил направить обвиняемого в Институт психического здоровья для обследования. Его дело будет повторно рассмотрено 26 мая.
Осенью 2025 года за аналогичное преступление арестовали 36-летнего безработного мужчину Сигэнари Куросаву из Токио. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1600 раз — и все вызовы оказались ложными.