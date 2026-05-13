На крыше кинотеатра «Октябрь» может появиться высотная стеклянная надстройка

Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате могут радикально перестроить. Рендеры предполагаемой реконструкции здания опубликовал телеграм-канал «Недвижимость инсайды».
Судя по визуализациям, над советским модернистским зданием может появиться массивная стеклянная надстройка. Она увеличит высоту кинотеатра примерно в 3,5 раза — до 79 метров.
В обновленном здании могут разместиться не только кинозалы, но и офисы, рестораны, клубные пространства и террасы. Основной объем надстройки выполнен из стекла и металла, а фасады изгибаются волнами. В центре конструкции заметны большие V-образные выемки — из-за них верхняя часть здания на рендерах выглядит так, будто парит над старым стилобатом.
Нижнюю часть кинотеатра, судя по изображениям, планируют почти не трогать. Мозаичное панно 1967 года на фасаде «Октября» также должно сохраниться.
Администраторы телеграм-канала «Недвижимость инсайды» раскритиковали проект, назвав его попыткой надстроить над уже сложившимся архитектурным ансамблем Нового Арбата «очередную корону».
Официально проект в таком виде пока не представляли. В марте глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров подтверждал, что компания вместе с правительством Москвы прорабатывает обновление «Октября». Тогда речь шла о создании «многофункционального пространства», которое должно сохранить статус кинотеатра как главной премьерной площадки города и при этом встроиться в современную городскую среду.
«Октябрь» находится по адресу Новый Арбат, 24. Это один из самых узнаваемых кинотеатров Москвы и важная часть архитектурного облика проспекта. В последние годы Новый Арбат постепенно меняется: после обсуждений власти решили не сносить дом-книжку СЭВ, но рядом с ним готовят строительство нового высотного комплекса.