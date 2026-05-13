Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Дикий лес» от студии Laika

Студия Laika выпустила дебютный тизер-трейлер анимационного фильма «Дикий лес» — первого полнометражного проекта компании со времен «Потерянного звена» 2019 года. Премьера фильма состоится 23 октября.
Сюжет рассказывает историю семиклассницы Прю МакКил, обычная жизнь которой заканчивается, когда ее младшего брата похищают вороны. Он попадает в запретный лес на окраине города, в котором находится скрытый мир, известный как Дикий лес.
Прю отправляется туда вместе с придурковатым одноклассником Кертисом. С ним она сталкивается с опасностями, магией, говорящими животными и удивительно сложными политическими интригами.
Режиссером и продюсером картины выступил глава студии Трэвис Найт. Сценарий написал Крис Батлер, работавший над «Кубо. Легенда о самурае».
Главные роли озвучили Пейтон Элизабет Ли и Джейкоб Тремблей. В актерский состав также вошли Кэри Маллиган, Аквафина, Махершала Али, Анджела Бассетт, Том Уэйтс, Чарли Дей и другие.
Студия Laika известна своими стоп-моушен-проектами, среди которых «Коралина в стране кошмаров», «Семейка монстров», «Паранорман» и «Кубо. Легенда о самурае». Все фильмы студии номинировались на премию «Оскар».