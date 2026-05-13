«Футбол ― это жизнь!»: Кристо Фернандес из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом

Фото: USL Championship

Кристо Фернандес, сыгравший в сериале «Тед Лассо» нападающего Дани Рохаса, подписал контракт с американским футбольным клубом «Эль-Пасо Локомотив». Об этом сообщает Reuters.

«Эль-Пасо Локомотив» выступает в USL Championship — втором по силе дивизионе футбольной системы США. Перед подписанием контракта 35-летний Фернандес прошел в клубе двухмесячный просмотр и сыграл за него в предсезонном матче.

В юности Фернандес занимался футболом в Мексике, но в 15 лет оставил спорт из-за травмы колена. В начале этого года он также тренировался с резервной командой клуба MLS «Чикаго Файр».

«Футбол всегда был огромной частью моей жизни и моей идентичности, и, куда бы меня ни заносила жизнь, мечта выступать на профессиональном уровне никогда по-настоящему не покидала мое сердце, — говорится в заявлении Фернандеса на сайте клуба. ― Может быть, я просто безумец с безумными мечтами».

В «Теде Лассо» актер сыграл мексиканского футболиста Дани Рохаса — одного из самых жизнерадостных героев сериала, который постоянно повторял фразу: «Футбол — это жизнь!» Теперь Фернандес, как и его персонаж, будет играть на позиции форварда.

