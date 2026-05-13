FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме

Фото: FKA twigs/YouTube

Певица и актриса FKA Twigs исполнит главную роль в новом байопике о легендарной артистке Жозефине Бейкер. Об этом сообщает EW.

Картина станет первой большой главной ролью для британской исполнительницы в кино. Режиссером фильма выступит французская постановщица Маймуна Дукуре, известная по драме «Милашки». Название проекта пока не раскрывается.

FKA Twigs заявила, что история Жозефины Бейкер вдохновляет ее уже много лет. По словам артистки, она хочет показать не только талант и успех танцовщицы и певицы, но и ее борьбу, личные потери и стремление к справедливости.

Маймуна Дукуре отметила, что фильм расскажет о противоречивой и смелой личности Бейкер, а также о ее вкладе в борьбу за равенство и достоинство. Съемки фильма должны стартовать этой осенью. В разработке проекта участвуют двое детей Жозефины Бейкер — Жан-Клод Буйон-Бейкер и Брайан Буйон-Бейкер.

Жозефина Бейкер родилась в 1906 году в Сент-Луисе и стала одной из первых темнокожих актрис в истории кино. Во время Второй мировой войны она участвовала во французском Сопротивлении и позже была награждена орденом Почетного легиона. Бейкер также прославилась как певица, танцовщица и символ эпохи джаза.
 

