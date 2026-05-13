FKA Twigs сыграет Жозефину Бейкер в новом биографическом фильме

Жозефина Бейкер родилась в 1906 году в Сент-Луисе и стала одной из первых темнокожих актрис в истории кино. Во время Второй мировой войны она участвовала во французском Сопротивлении и позже была награждена орденом Почетного легиона. Бейкер также прославилась как певица, танцовщица и символ эпохи джаза.

