Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года

Как пишет Deadline, судя по кадрам, зрителей ждут крупные галактические сражения и продолжение конфликта вокруг гранд-адмирала Трауна. Финал первого сезона завершился тем, что Траун в исполнении Ларса Миккельсена смог покинуть далекую галактику через гиперпространственный переход. Вместе с ним сбежал Эзра Бриджер, тогда как Асока Тано и Сабин Рен остались на планете Перидея.