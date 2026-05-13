Второй сезон «Асоки» выйдет в начале 2027 года

Disney официально объявила, что второй сезон сериала «Асока» выйдет на стриминге в начале 2027 года.
По словам исполнительницы главной роли Росарио Доусон, новые эпизоды станут масштабнее. Во время презентации Disney также показала небольшой тизер сезона с участием создателя проекта Дейва Филони и актеров сериала.
Как пишет Deadline, судя по кадрам, зрителей ждут крупные галактические сражения и продолжение конфликта вокруг гранд-адмирала Трауна. Финал первого сезона завершился тем, что Траун в исполнении Ларса Миккельсена смог покинуть далекую галактику через гиперпространственный переход. Вместе с ним сбежал Эзра Бриджер, тогда как Асока Тано и Сабин Рен остались на планете Перидея.
Создатели также подтвердили возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Кроме того, после смерти Рея Стивенсона роль Бейлана Сколла исполнит актер Рори МакКанн, известный по сериалу «Игра престолов».