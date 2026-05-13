Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году

Конан О’Брайен в третий раз проведет премию «Оскар». 99-я церемония вручения пройдет 14 марта 2027 года.
Конан О’Брайен — известный американский комик, сценарист и телеведущий, известный благодаря своим вечерним ток-шоу, включая «Late Night with Conan O'Brien» (1993–2009), «The Tonight Show» (2009–2010) и «Conan» (2010–2021). В 2025 году он был удостоен престижной премии Марка Твена за американский юмор.
98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. «Афиша Daily» рассказывала о самых ярких моментах шоу. Недавно Американская киноакадемия сообщила, что с 2029 года церемония вручения премии «Оскар» будет проводиться в новом месте. Ее переместят из голливудского театра «Долби» в комплекс L.A. Live в центре Лос-Анджелеса.