Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. «Афиша Daily» рассказывала о самых ярких моментах шоу. Недавно Американская киноакадемия сообщила, что с 2029 года церемония вручения премии «Оскар» будет проводиться в новом месте. Ее переместят из голливудского театра «Долби» в комплекс L.A. Live в центре Лос-Анджелеса.