Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Сарик Андреасян в своем телеграм-канале раскрыл оставшийся актерский состав своей экранизации «Войны и мира». Фильм выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

Второстепенных героев сыграют:

Федора Долохова — Антон Момот;
графа Илью Ростова — Игорь Черневич;
графиню Наталью Ростову — Поля Полякова;
князя Николая Болконского — Николай Козак;
Лизу Болконскую — Алиса Кот;
мадемуазель Бурьен — Кристина Кукас;
Василия Курагина — Александр Лыков;
Алину Курагину — Елена Захарова;
Петра Багратиона — Карэн Бадалов;
Анну Павловну Шерер — Екатерина Стулова;
Марью Дмитриевну — Надежда Маркина.

Ранее стало известно, что в роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина. Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер, а Элен Курагиной — Лиза Моряк.

Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

