Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна
Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды
В Лобне запретили электросамокаты
В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google

Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Marvel

Marvel Studios объявила, что сериал «Квест Вижена», который станет продолжением истории из «ВандаВижена», выйдет 14 октября на Disney+.

Главную роль вновь исполнит Пол Беттани. Сюжет расскажет о Вижене после событий «ВандаВижена», где герой вернулся к жизни после гибели от рук Таноса в фильме «Мстители: Война бесконечности».

В новом сериале андроид попытается восстановить память и вернуть свою человечность. В Marvel называют «Квест Вижена» финальной частью трилогии, в которую также входят сериалы «ВандаВижен» и «Это все Агата».

Во время презентации Disney для рекламодателей показали первый трейлер проекта. В ролике появился Джеймс Спейдер, который вновь сыграет Альтрона. В актерский состав также вошел Тодд Стэшуик — он исполнит роль наемника Паладина, охотящегося за технологиями Вижена.

Кроме того, к проекту присоединились Лорен Мораис и Дайана Морган. Мораис сыграет Лизу Молинари, связанную с персонажем Томасом Шепардом, а Морган исполнит роль союзницы Паладина.

Расскажите друзьям