Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года

С 2028 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, история станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. Перед введением нового формата аттестации власти планируют провести обсуждения с педагогами, школьниками и экспертами.
В Минпросвещения ранее поясняли, что устный экзамен станет одной из форм допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе школьных учебников, а их разработка уже ведется.
В ведомстве отметили, что главная цель экзамена — проверить понимание исторических процессов, а также развить у школьников навыки аргументации, анализа событий и формирования собственной позиции по историческим вопросам.