В Лобне запретили электросамокаты

В Лобне запретили работу средств индивидуальной мобильности: кикшеринговым сервисам закрыли доступ в город. Об этом пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на администрацию городского округа.
Ранее аналогичный запрет ввели в Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Введенные меры власти объясняли отсутствием отдельных полос для такого транспорта.
При этом взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов говорил о планах столичных властей запретить езду по тротуарам для тяжелых электросамокатов, используемых курьерами. По его словам, им «не место на тротуаре», а жалобы москвичей на дискомфорт вполне обоснованны.