В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей

Девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года
Конан О’Брайен станет ведущим церемонии «Оскар» в 2027 году
Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»
В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт
Екатерина Стулова и Александр Лыков сыграют в экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна
Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды
В Лобне запретили электросамокаты
Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах
Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин
Disney выпустит «Camp Rock 3» с братьями Джонас уже в августе
Вики Крипс и Руни Мара станут подругами в драме «В поисках любви»
Умер телеведущий Владимир Молчанов
LEGO анонсировала самый большой набор по «Властелину Колец»
Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Пол Уолтер Хаузер сыграет Людовика XVI в ромкоме «Официальная фаворитка»
Топ-менеджера Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии
Кристофер Нолан подтвердил, что Лупита Нионго сыграет в «Одиссее» две роли
Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме «Eleven Missing Days»
Leveldva Dvor откроет летний сезон 16 мая вечеринкой под открытым небом
Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году
Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет
Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»
Парк «Красная Пресня» в Москве закрывают на масштабную реконструкцию до весны 2027 года
В Италии снимут фильм о создании картины «Однажды в Америке»
Spotify добавил для слушателей возможность посмотреть статистику за все время пользования сервисом
Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук
Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing
«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google

В Подмосковье стобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В Московской области выпускникам, набравшим 100 баллов сразу по двум и более предметам ЕГЭ, выплатят 100 тыс. рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, основной период ЕГЭ стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Для поддержки талантливых школьников в регионе действует система поощрений за высокие результаты экзаменов.

Кроме того, денежные выплаты предусмотрены и для педагогов. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. рублей.

Брынцалов отметил, что в 2025 году в Подмосковье 31 выпускник набрал максимальные баллы сразу по нескольким предметам. Двое школьников получили по 300 баллов, еще 29 человек — по 200 баллов.
 

Расскажите друзьям