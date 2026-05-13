Канада разрабатывает новые законы об ИИ, соцсетях и авторских правах

Фото: John Schnobrich/Unsplash

Власти Канады разрабатывают новые правила, связанные с искусственным интеллектом, социальными сетями и защитой авторских прав. Об этом пишет Deadline со ссылкой на министра ИИ и цифровых инноваций Эвана Соломона на конференции Web Summit в Ванкувере.

По его словам, правительство хочет определить, как авторы и правообладатели должны получать компенсацию, если их работы используются для обучения ИИ-систем. Для этого в стране создадут специальный совет по вопросам ИИ и культуры, куда войдут представители киноиндустрии, музыки, писатели и профсоюзы.

Соломон отметил, что Канада также рассматривает возможность введения возрастных ограничений для социальных сетей по примеру Австралии и канадской провинции Манитоба.

Кроме того, власти хотят усилить контроль над ИИ-чат-ботами, алгоритмами и дипфейками. В стране готовят новые законы о прозрачности, а также о праве пользователей на удаление данных.

