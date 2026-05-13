Опрос: приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин

Афиша Daily
Фото: South_agency/Getty Images

Симпатия при первом знакомстве редко строится только на внешности. Женщин чаще цепляют поведение, манера общения, взгляд и голос, говорят результаты опроса сервиса онлайн-знакомств Mamba, которые есть у «Афиши Daily».

Аналитики узнали, что приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин — заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте — взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращают внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении.

Детали внешности отмечали реже. Треть (34%) женщин выделила сильные руки с выступающими венами, 20% — красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка — только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить.

Когда симпатия только начинает формироваться, на первом месте оказывается не внешность, а манера общения (53%), еще 25% говорят, что все решает необъяснимая «химия». И только 22% в первую очередь ориентируются на то, как человек выглядит. Таким образом, мужская привлекательность для женщин все чаще складывается из харизмы и энергии, а не из внешних данных.

Однако личная встреча с таким же успехом может не улучшить, а испортить первое впечатление. Главный красный флаг здесь — неприятный запах. Он оттолкнет 76% женщин. На втором месте — неряшливость: мятая одежда, грязная обувь, неухоженные ногти. Такую картину не будут рады видеть 54% участниц опроса. Еще 29% отпугнет тревожное и суетливое поведение.

Избегание зрительного контакта смутило бы 23%, а слишком идеальный, вылизанный образ — 21%. Чрезмерно громкая или, наоборот, неуверенная речь не нравится 17%, стольких же раздражает неестественный смех.

В онлайн-общении внимание привлекают не комплименты. Самый сильный буст в переписке — юмор и легкое общение. Это отмечают 67% женщин. Далее — вопросы, которые показывают искренний интерес к личности собеседницы (55%).

54% важна грамотность, еще половину располагает отсутствие навязчивости и спокойный дружелюбный тон. А вот комплименты фигуре и внешности действительно работают редко — их отметили только 10%.

Что касается личных встреч, здесь женщины выше всего ценят уверенность и искренность — эти качества цепляют 73% участниц опроса. На втором месте — чувство юмора и уместные шутки (53%). Еще трети (36%) важно, чтобы мужчина не старался понравиться любой ценой и вел себя естественно.

34% ценят уважение личного пространства и отсутствие неуместных вопросов. Почти столько же (33%) обращают внимание на отношение мужчины к окружающим — так, грубое общение с официантом заставит их задуматься. Еще 22% смотрят на умение слушать и не перебивать.

При этом любовь с первого взгляда случается далеко не всегда. Половина женщин говорят, что понимают степень своей симпатии сразу, в первые минуты общения. Но ровно столько же признаются: интерес приходит постепенно, уже в процессе знакомства. А 76% признались, что часто сталкивались с ситуацией, когда мужчина сначала не понравился, а затем неожиданно зацепил какой-то деталью — поведением, голосом или чувством юмора. 

Другое исследование Mamba показало, что больше половины россиянок мечтают о романе с пожарным. Оказалось, что мужчины, чья работа связана с опасностью, чаще вызывают у россиянок уважение и интерес. 

