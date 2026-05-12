Умер телеведущий Владимир Молчанов

На телевидение Молчанов пришел в 1987 году. Сперва он работал в программе «Время», со временем стал политическим обозревателем Гостелерадио СССР и ведущим утренней программы. Параллельно он основал ночную программу, позднее ставшую «До и после полуночи». К концу 90-х Молчанов сконцентрировался на передачах о культуре. В 00-х активно выпускал документальные ленты, такие как «Мелодия рижского гетто» и «Испанское рондо. 70 лет спустя». В 10-х Молчанов освещал спорт и стал преподавать на факультете журналистики МИТРО.