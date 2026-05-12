Кит Харингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса

Афиша Daily
Фото: Apple TV

Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон исполнит главную роль в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса. Об этом сообщил Collider.

Проект реализуют Би-би-си и MGM+. Вместе с Харрингтоном в четырехсерийном сериале снимется Франсуа Сивильем. Актеры сыграют блестящего, но непредсказуемого молодого адвоката и французского джентльмена.

По сюжету, герои предстают перед судом по обвинению в государственной измене. Они обнаруживают, что их судьбы постоянно переплетаются, несмотря на различия, во вневременной истории о любви, триумфе и трагедии.

Действие романа «Повесть о двух городах» разворачивается в Лондоне 1728 года на фоне войны между Францией и Великобританией. В центре событий — Люси, которая получает известие из Парижа. В нем говорится, что ее отец, считавшийся погибшим, может быть жив. Единственная надежда найти его — мужчина, чья жизнь висит на волоске. Чтобы спасти его, девушка нанимает адвоката. Это порождает напряженный любовный треугольник.

Роль Люси в шоу исполнит Миррен Мак. Харрингтон сыграет адвоката Картона. Сивильему достанется роль Дарнея. Когда сериал будет завершен и когда он выйдет на экраны, пока не уточняется.

