Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году

Участники группы Måneskin вновь вместе выступят на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 2027 году. Об этом пишет итальянское издание Roma Today со ссылкой на местного телеведущего Розарио Фьорелло.
«Вчера вечером я встретил Итана и Томаса из Måneskin, барабанщика и гитариста группы. Я спросил их: „Ребята, правда ли, что вы воссоединяетесь? Это правда?“ И они ответили: „Да, это правда. Måneskin воссоединятся“», — сказал шоумен.
Måneskin — популярная рок-группа из Рима, созданная в 2016 году. Коллектив состоял из четырех человек, в него входили Дамиано Давид, Итан Торкио, Томас Раджи и Виктория Де Анджелис. Международную славу музыкантам принесла победа на конкурсе «Евровидение-2021».
В 2024 году артисты объявили о приостановке совместной деятельности на неопределенное время. Рокеры заявили, что хотят сосредоточиться на сольных проектах. Однако группа никогда официально не объявляла о распаде Måneskin.