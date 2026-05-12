Группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году

Фото: из соцсетей Måneskin

Участники группы Måneskin вновь вместе выступят на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 2027 году. Об этом пишет итальянское издание Roma Today со ссылкой на местного телеведущего Розарио Фьорелло. 

«Вчера вечером я встретил Итана и Томаса из Måneskin, барабанщика и гитариста группы. Я спросил их: „Ребята, правда ли, что вы воссоединяетесь? Это правда?“ И они ответили: „Да, это правда. Måneskin воссоединятся“», — сказал шоумен.

Måneskin — популярная рок-группа из Рима, созданная в 2016 году. Коллектив состоял из четырех человек, в него входили Дамиано Давид, Итан Торкио, Томас Раджи и Виктория Де Анджелис. Международную славу музыкантам принесла победа на конкурсе «Евровидение-2021».

В 2024 году артисты объявили о приостановке совместной деятельности на неопределенное время. Рокеры заявили, что хотят сосредоточиться на сольных проектах. Однако группа никогда официально не объявляла о распаде Måneskin.

