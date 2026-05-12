Мишель Йео снимется в фильме «This Is My Time». Это ее первая роль на китайском за 8 лет

Фото: A24

Мишель Йео исполнит главную роль в фильме Сюэ Бай «This Is My Time», сообщает Screen Daily. Это будет первая китайскоязычная картина в карьере актрисы почти за десять лет.

Йео сыграет 70-летнюю женщину, которая хочет взять жизнь в свои руки, после того как ее отправили в дом престарелых. Молодой тренер обнаруживает ее редкий талант к сборке кубика Рубика и превращает ее в рекордсменку и сенсацию телешоу.

Помимо Йео, в фильме снимется Лю Хаожань, известный по франшизе «Детектив из Чайнатауна». Производством занимаются гонконгская компания Media Asia и студия General Dream.

Мишель Йео — лауреатка премии «Оскар». Она получила ее в 2023 году за роль в фильме «Всё везде и сразу». Актриса не снималась в кино на китайском языке с 2018 года — тогда она снялась в картине. «Мастер Z: Наследие Ип Мана».

