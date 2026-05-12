Аарон Пол появится в третьем сезоне «Фоллаута»

Недавно стало известно, что по игре Fallout Shelter выйдет реалити-шоу: его заказал Amazon у Studio Lambert, стоящей за «Игрой в кальмара: Вызов». Участникам шоу предстоит проходить «все более сложные испытания, сталкиваться со стратегическими дилеммами и моральными развилками» в погоне за денежным призом.